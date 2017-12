2017 All-Trico League Football And Volleyball Recognition

2017 ALL-TRICO LEAGUE FOOTBALL

MVP: Jack Hiller, ol/dl, sr., La Center

Offensive player of the year: Wyatt Dodson, rb, jr., La Center

Co-Defensive players of the year: Evan Honore, fs, sr., La Center; Wyatt Seibert, de, sr., La Center

FIRST TEAM

Offense

Hayden Williamson, sr., qb, La Center

Lincoln Krog, jr., rb, Stevenson

Nathan Halladay, sr., rb, Castle Rock

Michael Garrison, sr., wr, King’s Way Christian

Evan Honore, sr., wr, La Center

Isaac Hoidal, jr., wr, Stevenson

Jackson Leslie, sr., te, La Center

Riley Danberg, sr., ol, King’s Way Christian

Caiden Krout, sr., ol, La Center

Dayton Erickson, sr., ol, La Center

Jessie Aguiar, sr., ol, Stevenson

Alex Medina, sr., ol, Columbia-White Salmon

Coby Burns, sr., k, King’s Way Christian

Trenton Howard, jr., kr, Columbia-White Salmon

Chandlor Bucklin, jr., ap, Columbia-White Salmon

Defense

Jarin Musgrove, sr., dl, Columbia-White Salmon

Braeden Waymire, sr., dl, Stevenson

Hunter Jansen, sr., dl, Castle Rock

Josiah Cameron, sr., Stevenson

Nathan Halladay, sr., lb, Castle Rock

Parker Patching, sr., lb, Castle Rock

Cesar Isordia, jr., lb, Columbia-White Salmon

Colton Dolezal, sr., bl, La Center

Tanner Dreyer, sr., db, La Center

Jackson Leslie, sr., db, La Center

Thomas Dreyer, sr., db, La Center

Josiah Cameron, sr., p, Stevenson

SECOND TEAM

Offense

QB: Brandon Connell, jr., Stevenson; RB: Jonathon Stell, sr., Seton Catholic; Nate Myklebust, sr., Castle Rock; WR: Trenton Howard, jr., Columbia-White Salmon; TE: Parker Patching, sr., Castle Rock; OL: Ty Morris, sr., La Center; Bobby Voitik, jr., Seton Catholic; Hunter Jansen, sr., Castle Rock; Chris Huber, sr., Stevenson; Skyler Bernt, sr., Stevenson.

Defense

DL: Chanderl Wann, sr., King’s Way Christian; Collin Namanny, jr., La Center; LB: Preston Lowry, jr., Stevenson; Riley Danberg, sr., King’s Way Christian; Tylan Webster, sr., Columbia-White Salmon; Dylan Seaman, sr., La Center; Clint Smith, sr., La Center; DB: Jonathon Stell, sr., Seton Catholic; Desmond Phillips, jr., Stevenson; Nate Myklebust, sr., Castle Rock.

HONORABLE MENTION

Seton Catholic: Taj Muhammad, jr., ath; Delano Morgan, jr., de; Tyvauntae Deloney, so., qb; Aidan Kirby, jr., lb; Myles McGovern, jr., lb; Columbia-White Salmon: Tylan Webster, sr., rb; Jonathan Douthit, sr., lb; Stanley Hylton, so., ol; William Gross, sr., db; Stevenson: Owen Richardson, sr., db; Hunter Cantwell, jr., ol; Kody Campbell, sr., dl; King’s Way Christian: Nate Snider, sr., dl; Gage Koenders, so., rb; Colton Lange, sr., lb; Dylan Scott, jr., lb; Bryce Dodge, fr., te; Castle Rock: Luke Sparks, sr., ol; Eric Baker, sr., dl; Ryan Hurley, sr., ol; Eric Daniels, so., ol; La Center: Jaryd Parmentier, sr., ol.

Coach of the year: John Lambert, La Center.

2017 ALL-TRICO LEAGUE VOLLEYBALL

Co-MVPs: Auna Dolan, sr., Castle Rock; Laynie Erickson, jr., La Center

FIRST TEAM

Bailey Crawford, sr., Seton Catholic

Logann Golden, so., Castle Rock

Amanda Holm, jr., La Center

Zoe Naugle, jr., Castle Rock

Emma Shahbazi, sr., La Center

Samantha Tardiff, sr., Columbia-White Salmon

SECOND TEAM

Rachel Anderson, jr., Castle Rock; Abby Banholzer, so., La Center; Abby Cummins, fr., King’s Way Christian; Ranae Holter, fr., Castle Rock; Sydney James, jr., Castle Rock; Sydney Mairose, jr., La Center; Dana Snider, so., King’s Way Chrisitan.

HONORABLE MENTION

Columbia-White Salmon: Carolyn LaBerge, jr.; Rosalyn Slater, jr.; Gracie Vaughan, jr.; King’s Way Christian: Haley Hutchin, sr.; Brooke Mattila, fr.; La Center: Tiffany Chandler, fr.; Katie Leslie, so.; Seton Catholic: Savannah Smith, so.; Rebecca Vu, fr.; Anna Yrjanson, so.; Stevenson: Marissa Carter, sr.; Catie Wright, sr.

Coach of the year: Jeana Bayes, Castle Rock.